قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 4 يناير 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 4 يناير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:49 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:49 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:52 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:01 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:50 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:09 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:32 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:26 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:59 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:52 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:34 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:49 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:44 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:04 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:34 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:47 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:41 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:00 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:42 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:54 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:08 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:37 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:51 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:32 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:54 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:37 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:10 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:15 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:02 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:21 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:45 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:06 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:47 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة جمهورية مصر العربية أوقات الصلوات المكتوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة أجنبية على يد سائق توك توك بالجيزة

المستشار محمد الشربيني

تفاصيل استكمال محاكمة 292 متهما بخلية داعش التجمع

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد