ديني

موعد أذان العصر.. اعرف مواقيت الصلوات اليوم 3 يناير 2026

موعد أذان العصر
موعد أذان العصر
شيماء جمال

موعد أذان العصر اليوم 3 يناير 2026.. يبحث الكثير عنه رغبة منهم فى تأدية الصلوات فى أوقاتها، حيث إنها من أحب الأعمال إلى الله، لذلك سنذكر لكم موعد أذان العصر اليوم فى عدد من المحافظات.

 


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:٢١ ص
 

الشروق    

٦:٥٤ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠١ م
 

صلاة العَصر    

٢:٥٠ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٨ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣١ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:٢٦ ص
 

الشروق    

٦:٥٩ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٥ م
 

صلاة العَصر    

٢:٥٢ م
 

صلاة المَغرب    

٥:١١ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣٤ م

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:٢١ ص
 

الشروق    

٦:٥٤ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠١ م
 

صلاة العَصر    

٢:٥٠ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٨ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣١ م

فضل الصلاة في وقتها
1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

العصر موعد أذان العصر أذان العصر القاهرة الإسكندرية المغرب الظهر العشاء الصلاة في وقتها

المزيد

