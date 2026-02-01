قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
معلومات الوزراء: منظمة السياحة العالمية تسجل 1.52 مليار سائح دولي في عام 2025

كتب محمود مطاوع

 سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية والذي أشار إلى زيادة أعداد السياح الدوليين (زوار يقيمون ليلة واحدة على الأقل) بنسبة 4٪ خلال عام 2025 -ليصل إلى نحو 1.52 مليار سائح حول العالم أي بزيادة تقارب 60 مليون سائح- عن عام 2024، مع تسجيل معظم الوجهات السياحية حول العالم أداء قوي.

أشار التقرير إلى أن الطلب على السفر ظل قويًّا خلال عام 2025 رغم ارتفاع أسعار خدمات السياحة والتحديات الجيوسياسية، لكنه شهد بعض التراجع بحلول نهاية العام. وقد جاءت النتائج مدفوعة بطلب وأداء قوى من الأسواق الرئيسة المرسلة للسياح عالميًا، بالإضافة إلى استمرار تعافي الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ، كما ساهمت زيادة الربط الجوي وتسهيلات التأشيرات في دعم السفر الدولي.

ونوهت المنظمة عن تسجيل مستويات استثنائية في إنفاق الزوار خلال 2025، حيث نمت عائدات السياحة بشكل أسرع من عدد الوافدين في العديد من الوجهات، أما على صعيد المناطق، فأشار التقرير إلى أن أوروبا كانت أكبر منطقة سياحية في العالم، إذ سجلت نحو 793 مليون سائح دولي في عام 2025، بزيادة 4٪ عن 2024 و6٪ عن عام 2019، وحققت أوروبا الغربية نموًا بنسبة 5%، فيما سجلت دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط زيادة قدرها 3%. كما شهدت أوروبا الوسطى والشرقية تعافيًا قويًا بنسبة 6%، رغم بقاء أعداد السياح أقل بنسبة 9% من مستويات ما قبل الجائحة، فيما سجلت الأمريكتان نحو 218 مليون سائح دولي في عام 2025، بنمو محدود بلغ 1% فقط. وبعد أداء قوي في النصف الأول من العام، شهدت المنطقة تراجعًا طفيفًا في الربعين الثالث والرابع من عام 2025، ويرجع ذلك جزئيًا بسبب ضعف النتائج في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما قادت أمريكا الجنوبية النمو الإقليمي بنسبة 7%، تلتها أمريكا الوسطى بنسبة 5%، بينما تأثرت بعض وجهات الكاريبي بالأعاصير، مما انعكس على أدائها في نهاية العام.

وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقاً للتقرير، فإن أفريقيا سجلت أحد أقوى معدلات النمو عالميًا؛ حيث ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 8% لتصل إلى 81 مليون سائح في عام 2025، وبرزت شمال إفريقيا بأداء لافت، مع زيادة بلغت 11%، مما يعكس تسارع تعافي السياحة في المنطقة وتحسن الطلب الدولي عليها.

كما سجل الشرق الأوسط نموًا بنسبة 3٪ في 2025، وهو ما يعادل مستويات تفوق ما قبل الجائحة بنسبة 39%، ليكون الإقليم الأقوى أداءً مقارنة بعام 2019. وقد اقترب عدد السياح الدوليين في المنطقة من حاجز 100 مليون زائر خلال العام.

أما في آسيا والمحيط الهادئ، فقد ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 6% لتصل إلى 331 مليون سائح في عام 2025، لكنها ظلت أقل بنسبة 9% من مستويات عام 2019 مع استمرار مسار التعافي. وقادت شمال شرق آسيا الأداء الإقليمي بنمو بلغ 13% مقارنة بعام 2024، بينما استعادت جنوب آسيا مستويات ما قبل الجائحة.

أظهرت البيانات الشهرية استمرار الإنفاق القوي للزوار طوال عام 2025، مع تقديرات أولية تشير إلى أن العائدات الدولية من السياحة بلغت نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، بزيادة 5٪ عن عام 2024. ويُقدر إجمالي الإيرادات التصديرية من السياحة (بما في ذلك العائدات ونقل الركاب) بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي في 2025 استنادًا إلى البيانات المتاحة. كما أظهرت البيانات تحقيق معدلات نمو كبيرة في دول عدة، من بينها البرازيل بنسبة 37%، ومصر بنسبة 20%، والمغرب بنسبة 14%، وسيشل بنسبة 13%. كما سجلت وجهات أخرى بيانات قوية حتى نوفمبر 2025، مثل بوتان وآيسلندا وغيانا وجنوب إفريقيا واليابان.

فضلًا عن ذلك، فقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على مؤشرات القطاع السياحي الأخرى؛ حيث ارتفعت السعة الجوية الدولية وحركة الركاب بنسبة 7% حتى أكتوبر 2025، وفق بيانات "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (IATA). وبلغ معدل الإشغال العالمي في منشآت الإقامة 66% في نوفمبر 2025، وهو مستوى مماثل لنوفمبر 2024، مما يؤكد استقرار الطلب السياحي.

توقع التقرير أن تنمو السياحة الدولية بنسبة تتراوح بين 3٪ إلى 4٪ في عام 2026 مقارنة بعام 2025، بشرط استمرار تعافي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستقرار الظروف الاقتصادية العالمية، واستمرار انخفاض تضخم خدمات السياحة، وعدم تصعيد النزاعات الجيوسياسية.

ويؤكد هذا التوقع الإيجابي مؤشر الثقة الأخير للسياحة التابع للأمم المتحدة، واستطلاع آراء لجنة الخبراء، فقد قيم الخبراء على مقياس من 0 إلى 200 عام 2026 بدرجة 126، مما يشير إلى توقعات لسنة قوية أخرى للسياحة، رغم كونها أقل تفاؤلًا قليلاً مقارنة بتقييمهم لعام 2025 (129). ومع ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة في تشكيل مخاطر كبيرة على السياحة في عام 2026.

أوضح التقرير في ختامه أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع يرون أن العوامل الاقتصادية، وارتفاع تكاليف السفر، والمخاطر الجيوسياسية تمثل أبرز التحديات الرئيسة التي قد تواجه السياحة الدولية في عام 2026. ورغم أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط قد تدعم أداء السياحة في عام 2026، فإن حالة عدم اليقين الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والنزاعات المستمرة، والتوترات التجارية، والأحداث المناخية قد تؤثر على ثقة المسافرين.

