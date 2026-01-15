قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
أخبار البلد

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 يناير

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 15 يناير2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:20 ص
- موعد صلاة الظهر 12:04 م
-  موعد صلاة العصر 2:58 م
-  موعد صلاة المغرب 5:17 م
- موعد صلاة العشاء 6:39 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:27 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:10 م
-  موعد صلاة العصر 3:01 م
-  موعد صلاة المغرب 5:20 م
-  موعد صلاة العشاء 6:43 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:17 ص
- موعد صلاة الظهر 12:00 م
-  موعد  صلاة العصر 2:53 م
- موعد صلاة المغرب 5:12 م
- موعد صلاة العشاء 6:34 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 5:06 ص
- وقت صلاة الظهر 11:52 ص
- موعد صلاة العصر 2:50 م
- وقت صلاة المغرب 5:09 م
- وقت صلاة العشاء 6:29 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 5:07 ص
- موعد صلاة الظهر 11:58 ص
-  موعد صلاة العصر 3:02 م
- موعد صلاة المغرب 5:22 م
- موعد صلاة العشاء 6:40 م

