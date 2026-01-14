قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها

يغفل عدد كبير من المصلين عن ثواب عبادة عظيمة لها فضل كبير وهي صلاة سنة الوضوء، حيث يبحث بعض الناس عن أهم العبادات التي يتقرب بها إلى خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وليس أفضل من الصلاة ومنها صلاة سنة الوضوء لذا نتعرف في السطور التالية على عدد ركعات ووقتها وفضلها وثوابها.

ما هي صلاة سنة الوضوء وعدد ركعاتها؟

وفي السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أثناء تصريحات تلفزيونية سابقة، إن صلاة سنة الوضوء هي ركعتان اثنتان وهي من هدي النبي وسنته، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ سيدنا بلال رضي الله عنه حين قال له: «يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟» فقال: «يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين». 

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، صلاة ركعتين بعد كل وضوء أمر مستحب، موضحًا أن الإنسان إذا توضأ يكون قد فعل عبادة، فيُشرع له أن يُتبعها بعبادة أخرى وهي صلاة سنة الوضوء.

وأضاف أن الحكمة من سنة الوضوء هي اتباع العبادة بعبادة جديدة، فمن توضأ فليصلِ ركعتين مباشرة، ومن توضأ لقراءة القرآن فليقرأ، وهكذا يكون الوضوء مرتبطًا بعمل صالح بعده.

هل يجوز صلاة سنة الوضوء في الكراهة؟

وفي ذات السياق، وضّح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سنة الوضوء تُعد من الصلوات التي لها سبب، ولذلك يجوز أداؤها في أوقات الكراهة، ومنها الوقت بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من توضأ بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتي سنة الوضوء فلا حرج عليه، بل يؤجر على ذلك، لأنه اقتدى بسنة سيدنا بلال رضي الله عنه، وعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ما هو دعاء صلاة سنة الوضوء ؟

من السنن المهجورة عن النبي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتَي سنة الوضوء ، وهو : اللهم اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

روى الحديث النسائي في "عمل اليوم والليلة"، وأبو يعلى في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومسدد في مسنده، والطبراني في "الدعاء"، وصححه النووي في الأذكار، وابن القيم في زاد المعاد، وابن الملقن في البدر المنير.

