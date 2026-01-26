قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء
الأرصاد تُحذر: رياح "مُثيرة للأتربة" تضرب المحافظات واضطراب شديد في الملاحة
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات

رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:19 ص
- موعد صلاة الظهر 12:07 ص
-  موعد صلاة العصر 3:06 م
-  موعد صلاة المغرب 5:27 م
- موعد صلاة العشاء 6:47 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:25 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:13 ص
-  موعد صلاة العصر 3:09 م
-  موعد صلاة المغرب 5:30 م
-  موعد صلاة العشاء 6:51 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:15 ص
- موعد صلاة الظهر 12:03 ص
-  موعد  صلاة العصر 3:01 م
- موعد صلاة المغرب 5:22 م
- موعد صلاة العشاء 6:43 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:55 ص
-  موعد صلاة العصر 2:57 م
- وقت صلاة المغرب 5:18 م
- وقت صلاة العشاء 6:37 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:06 ص
- موعد صلاة الظهر 12:01 ص
-  موعد صلاة العصر 3:09 م
- موعد صلاة المغرب 5:30 م
- موعد صلاة العشاء 6:47 م



مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:


    •    الفجر: 5:36 صباحًا
    •    الشروق: 7:07 صباحًا
    •    الظهر: 12:23 ظهرًا
    •    العصر: 3:20 مساءً
    •    المغرب: 5:40 مساءً
    •    العشاء: 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في الغردقة:


    •    الفجر: 5:06 صباحًا
    •    الشروق: 6:33 صباحًا
    •    الظهر: 11:57 ظهرًا
    •    العصر: 3:00 مساءً
    •    المغرب: 5:21 مساءً
    •    العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب موعد صلاة العشاء

