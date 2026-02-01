رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور

قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة اكتا بنقل عدد 3000 شاب وفتاة من المشاركين في اللقاء الأول لبرامج الهيئات الشبابية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة وذلك من خلال تشغيل عدد 3 رحلات ذهاب و3 رحلات عودة باستخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT ( بتخفيض 50%) وقيام شركة اكتا للنقل الجماعي بتسيير عدد من الرحلات ذهابا وعودة ( بتخفيض 40%) وذلك في اطار الدور المجتمعي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية وإيجابية في الأحداث التي تنظمها الدولة المصرية والتعرف على مشروعات ومكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحيث أعرب المشاركون في اللقاء عن سعادتهم بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي يتم بها تبادل الخدمة بين 6 وسائل نقل مختلفة، هي (‏الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي الخفيف LRT ‎ - خط سكة حديد «عدلي منصور - السويس ‏- محطة للسوبر جيت، - الأتوبيس الترددي BRT - الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام) ، ), والتي سبق وحصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل "ENR" العالمية والتي تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

كما أشاد المشاركون بالقطار الكهربائي الخفيف ومساهمته الفعالة في تسهيل حركة تنقل المواطنين من محطة عدلي منصور ومدن شرق القاهرة الى العاصمة الجديدة بوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة ونظيفة وصديقة للبيئة مع تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب كما أشاد المشاركون بتميز الخدمات التي تقدمها أتوبيسات شركة أكتا (ACTA) للنقل الجماعي في العاصمة الجديدة م حيث كونها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة توفر تجربة تنقل آمنة وسلسة عبر مقاعد مريحة، ومكيفة الهواء ، مع وجود كاميرات مراقبة. بالإضافة الى وجود شاشات عرض ومحطات ناطقة، وتسهيلات وأماكن لذوي الهمم مؤكدين انهم فخورين بالإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة المجالات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها قطاع النقل والمواصلات.