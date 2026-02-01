للمبدعين واللاعبين.. لابتوب من آيسر يدعم أدوات الذكاء الاصطناعي بإمكانات جبارة

أطلقت شركة آيسر جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب Shadow Knight Neo 16 في الصين. يتميز هذا الطراز الجديد بمعالج Intel Core i7-14650HX من الجيل الرابع عشر ووحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 5060.

يبلغ سعر الجهاز 8999 يوانًا (1294 دولارًا أمريكيًا)، وهو موجه للاعبين والمبدعين من الفئة المتوسطة العليا

يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج Core i7-14650HX ذي 16 نواة و24 مسارًا. يصل تردده الأقصى إلى 5.2 جيجاهرتز، ويستهلك طاقة مستمرة تصل إلى 110 واط.

حاسوبShadow Knight Neo 16

يُزوّد ​​هذا الحاسوب بمعالج رسومات RTX 5060، الذي يستهلك 115 واط. يدعم هذا المعالج تقنية DLSS 4كما يوفر أداءً حسابيًا للذكاء الاصطناعي يصل إلى 572 تيرابايت في الثانية.

تُزوّد ​​شركة Acer جهاز Shadow Knight Neo 16 بنظام تبريد ثنائي المراوح ويدعم النظام طاقة مُجمّعة للمعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات تصل إلى 170 واط دون خفض الأداء بشكل ملحوظ.

يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة IPS مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 300 هرتز.

وتوفر الشاشة تغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB، وتصل ذروة سطوعها إلى 500 شمعة/م².

كما تدعم تقنية التعتيم DC لتقليل الوميض وإجهاد العين أثناء جلسات اللعب أو التحرير الطويلة.

جهاز كمبيوتر محمول

ميزات حاسوبShadow Knight Neo 16

يأتي جهاز Acer مزودًا بذاكرة DDR5 سعة 16 جيجابايت تعمل بسرعة 5600 ميجا نقلة/ثانية.

ويدعم النظام التشغيل ثنائي القناة، ويتيح إمكانية التوسيع حتى 64 جيجابايت.

أما بالنسبة للتخزين، فيوفر الجهاز منفذي M.2 PCIe 4.0 SSD لسرعات قراءة وكتابة فائقة.

يدعم هذا الكمبيوتر المحمول تقنية Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وشبكة إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية لتوفير اتصال سريع ومستقر.

ويأتي مزودًا بمحول طاقة بقدرة 250 واط، ويتضمن منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 كامل الوظائف مع خاصية الشحن السريع بقدرة 100 واط، ومنافذ USB-A متعددة، ومقبس صوت مشترك.

يتميز التصميم بغطاء معدني ولوحة مفاتيح RGB قابلة للتخصيص لكل مفتاح. كما يتضمن مفاتيح أسهم كاملة الحجم، ويأتي مزودًا ببرنامج تحكم مثبت مسبقًا لمراقبة النظام وضبط الأداء.