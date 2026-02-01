قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمبدعين واللاعبين.. لابتوب من آيسر يدعم أدوات الذكاء الاصطناعي بإمكانات جبارة

جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب
جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب
لمياء الياسين

أطلقت شركة آيسر جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب Shadow Knight Neo 16 في الصين. يتميز هذا الطراز الجديد بمعالج Intel Core i7-14650HX من الجيل الرابع عشر ووحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 5060.

 يبلغ سعر الجهاز 8999 يوانًا (1294 دولارًا أمريكيًا)، وهو موجه للاعبين والمبدعين من الفئة المتوسطة العليا
يعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج Core i7-14650HX ذي 16 نواة و24 مسارًا. يصل تردده الأقصى إلى 5.2 جيجاهرتز، ويستهلك طاقة مستمرة تصل إلى 110 واط. 

حاسوبShadow Knight Neo 16 

يُزوّد ​​هذا الحاسوب بمعالج رسومات RTX 5060، الذي يستهلك 115 واط. يدعم هذا المعالج تقنية DLSS 4كما يوفر أداءً حسابيًا للذكاء الاصطناعي يصل إلى 572 تيرابايت في الثانية.

تُزوّد ​​شركة Acer جهاز Shadow Knight Neo 16 بنظام تبريد ثنائي المراوح ويدعم النظام طاقة مُجمّعة للمعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات تصل إلى 170 واط دون خفض الأداء بشكل ملحوظ.

يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة IPS مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 300 هرتز.

وتوفر الشاشة تغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB، وتصل ذروة سطوعها إلى 500 شمعة/م².

كما تدعم تقنية التعتيم DC لتقليل الوميض وإجهاد العين أثناء جلسات اللعب أو التحرير الطويلة.

جهاز كمبيوتر محمول

ميزات حاسوبShadow Knight Neo 16 

يأتي جهاز Acer مزودًا بذاكرة DDR5 سعة 16 جيجابايت تعمل بسرعة 5600 ميجا نقلة/ثانية.

ويدعم النظام التشغيل ثنائي القناة، ويتيح إمكانية التوسيع حتى 64 جيجابايت.

 أما بالنسبة للتخزين، فيوفر الجهاز منفذي M.2 PCIe 4.0 SSD لسرعات قراءة وكتابة فائقة.

يدعم هذا الكمبيوتر المحمول تقنية Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.4، وشبكة إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية لتوفير اتصال سريع ومستقر.

ويأتي مزودًا بمحول طاقة بقدرة 250 واط، ويتضمن منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 كامل الوظائف مع خاصية الشحن السريع بقدرة 100 واط، ومنافذ USB-A متعددة، ومقبس صوت مشترك.

يتميز التصميم بغطاء معدني ولوحة مفاتيح RGB قابلة للتخصيص لكل مفتاح. كما يتضمن مفاتيح أسهم كاملة الحجم، ويأتي مزودًا ببرنامج تحكم مثبت مسبقًا لمراقبة النظام وضبط الأداء.

شركة آيسر جهاز الكمبيوتر المحمول الجيل الرابع تقنية Wi Fi 7 الكمبيوتر المحمول اتصال سريع لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد