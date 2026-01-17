قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
نجومية بدون ذهب .. أساطير القارة السمراء بلا تتويج في كأس الأمم الإفريقية
تحذير عاجل.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة| احذرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 17 يناير 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم السبت 17 يناير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:59 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:19 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:40 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:59 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:19 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:40 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:22 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:52 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:06 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:01 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:20 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:42 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:27 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:59 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:10 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:02 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:22 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:44 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:07 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:54 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:33 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:06 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:51 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:11 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:31 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:18 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:01 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:53 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:12 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:43 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 12:03 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:04 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:24 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:43 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:10 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:00 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:21 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:39 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:07 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

ـ موعد صلاة العصر: 3:03 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:24 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:38 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:10 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:21 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:13 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:32 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:55 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:07 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:52 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:48 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:08 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:29 م

مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة جمهورية مصر العربية أوقات الصلوات المكتوبة مواقيت الصلاة في محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية وسط التزام كامل بمعايير الجودة

وزير الري

الري:مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد