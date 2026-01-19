قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم ال الاثنين 19 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:20 ص
- موعد صلاة الظهر 12:06 ص
-  موعد صلاة العصر 3:01 م
-  موعد صلاة المغرب 5:21 م
- موعد صلاة العشاء 6:42 م.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:27 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:11 ص
-  موعد صلاة العصر 3:04 م
-  موعد صلاة المغرب 5:24 م
-  موعد صلاة العشاء 6:46 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:17 ص
- موعد صلاة الظهر 12:02 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:56 م
- موعد صلاة المغرب 5:16 م
- موعد صلاة العشاء 6:37 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:06 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد صلاة العصر 2:53 م
- وقت صلاة المغرب 5:13 م
- وقت صلاة العشاء 6:32 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:07 ص
- موعد صلاة الظهر 11:59 ص
-  موعد صلاة العصر 3:04 م
- موعد صلاة المغرب 5:25 م
- موعد صلاة العشاء 6:42 م

دعاء شهر شعبان 1447

اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا اللهم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن فى أحسن وأفضل حال وأنت راضً عنا .

دعاء شهر شعبان مستجاب

يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة المغرب موعد صلاة العصر موعد اذان الظهر موعد اذان العشاء

