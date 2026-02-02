14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 2 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة، وهو الموافق 14 شعبان ثاني الأيام البيض.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة القجر 5:16 ص

- موعد صلاة الظهر 12:09 ص

- موعد صلاة العصر 3:11 م

- موعد صلاة المغرب 5:33 م

- موعد صلاة العشاء 6:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:22 ص

- موعد صلاة الظهر 12:14 ص

- موعد صلاة العصر 3:14 م

- موعد صلاة المغرب 5:36 م

- موعد صلاة العشاء 6:57 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:12 ص

- موعد صلاة الظهر 12:05 ص

- موعد صلاة العصر 3:06 م

- موعد صلاة المغرب 5:28 م

- موعد صلاة العشاء 6:48 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 5:02 ص

- وقت صلاة الظهر 11:56 ص

- موعد صلاة العصر 3:02 م

- وقت صلاة المغرب 5:24 م

- وقت صلاة العشاء 6:42 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 5:05 ص

- موعد صلاة الظهر 12:02 ص

- موعد صلاة العصر 3:12 م

- موعد صلاة المغرب 5:35 م

- موعد صلاة العشاء 6:51 م