حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم

عادت الإثارة بقوة إلى ملاعب القارة السمراء مع ختام منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 والتي حملت معها نتائج مؤثرة أعادت رسم ملامح المنافسة في المجموعات الأربع وقربت بعض الفرق من التأهل بينما وضعت أخرى أمام حسابات معقدة في الجولتين المتبقيتين.

تفوق مصري واضح في الصدارة

فرضت الأندية المصرية نفسها بقوة في مشهد البطولة حيث يواصل الأهلي وبيراميدز تصدر مجموعتيهما مؤكدين طموحهما في المنافسة على اللقب القاري.

الأهلي يتربع على قمة المجموعة الثانية بينما ينفرد بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى ليمنح الكرة المصرية دفعة قوية في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.

بيراميدز يضرب بقوة في المجموعة الأولى

واصل بيراميدز عروضه القوية وحقق فوزا كبيرا على نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أكدت تفوق الفريق فنيا وبدنيا.

افتتح محمود زلاكة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 قبل أن يعزز ناصر ماهر النتيجة في الشوط الثاني ثم اختتم أحمد عاطف قطة الثلاثية ليحكم بيراميدز قبضته على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وفي نفس المجموعة حقق باور ديناموز الزامبي فوزا مهمًا خارج أرضه على ريفرز يونايتد النيجيري ليشتعل الصراع خلف بيراميدز على بطاقة التأهل الثانية.

الأهلي يحافظ على القمة رغم التعادل

في المجموعة الثانية عاد الأهلي بتعادل ثمين من تنزانيا أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 في مباراة اتسمت بالقوة والندية.

واستفاد الأهلي من فوز الجيش الملكي المغربي على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد ليحافظ المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بينما اشتد الصراع بين يانج أفريكانز والجيش الملكي على المركز الثاني.

توازن كبير في المجموعة الثالثة

شهدت المجموعة الثالثة تقاربًا شديدًا في النقاط حيث يتقاسم صن داونز والهلال الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهما بعد فوز الهلال على الفريق الجنوب إفريقي وانتصار مولودية الجزائر على سانت إيلوا لوبوبو.

وتبقى حظوظ الفرق الأربعة قائمة ما ينذر بجولتين حاسمتين لا تقبلان القسمة على اثنين.

تعادلات مثيرة في المجموعة الرابعة

في المجموعة الرابعة واصل الملعب المالي تصدره الترتيب برصيد 8 نقاط رغم التعادل السلبي مع بترو أتلتيكو الأنجولي.

كما خطف التعادل الإيجابي 2-2 الأضواء في مواجهة الترجي التونسي وسيمبا التنزاني في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة ليبقى الصراع مفتوحًا على بطاقتي التأهل.

جولة حاسمة تلوح في الأفق

مع اقتراب الجولة الخامسة تدخل البطولة مرحلة الحسم حيث ستحدد النتائج ملامح المتأهلين بشكل كبير خاصة في المجموعتين الثانية والثالثة وسط ترقب جماهيري كبير لمصير الكبار في البطولة القارية.

مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات

المجموعة الأولى

باور ديناموز الزامبي × نهضة بركان المغربي

السبت 7 فبراير

ريفرز يونايتد النيجيري × بيراميدز المصري

الأحد 8 فبراير

المجموعة الثانية

شبيبة القبائل الجزائري × الأهلي المصري

السبت 7 فبراير

الجيش الملكي المغربي × يانج أفريكانز التنزاني

السبت 7 فبراير

المجموعة الثالثة

مولودية الجزائر × الهلال السوداني

الجمعة 6 فبراير

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

الأحد 8 فبراير

المجموعة الرابعة

بترو أتلتيكو الأنجولي × سيمبا التنزاني

السبت 7 فبراير

الملعب المالي × الترجي التونسي

الأحد 8 فبراير