استنفار كامل من جميع الجهات لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين.. صور وفيديو

استنفار كامل من جميع الجهات لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين

عرضت قناة إكسترا نيوز لقطات توضح الاستنفار الكامل من جميع الجهات لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين.

ووصلت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من العائدين من مصر إلى قطاع غزة، بالتزامن مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكرت قناة (القاهرة) الاخبارية، اليوم أن الدفعة تتضمن أعدادا من السيدات والأطفال وكبار السن، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتسهيل عملية استقبال العائدين من الفلسطينيين إلى غزة.

وأفادت تقارير إخبارية، ببدء توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الاحمر في خان يونس؛ تمهيدا لنقل المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل رسمي اليوم.

وأفادت التقارير بأن هناك أربعة مستشفيات في محافظة شمال سيناء في حالة جاهزية قصوى وهي: (نخل وبئر العبد والشيخ زويد والعريش العام) لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

واستقبلت مصر أكثر من 8 آلاف مصاب وجريح اثناء فترات الهدنة السابقة ، ونفذت أكثر من 5160 عملية جراحية في المستشفيات المصرية للمصابين الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة.

