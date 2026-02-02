قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة

المعبر
المعبر
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز لقطات للحظة وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن التشغيل التجريبي للمعبر من الجانب الفلسطيني بدأ في ظل حالة استنفار كامل من جميع الجهات التنفيذية المعنية، لتقديم الدعم الطبي والنفسي لأبناء قطاع غزة فور وصولهم إلى بوابة المعبر.

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن أفراد هيئة الإسعاف المصرية يتولون استلام الحالات المصابة فور عبورها من الجانب الفلسطيني، حيث تُجرى لها الفحوصات الطبية الأولية والكشف من قبل فرق الطب الوقائي والحجر الصحي، يلي ذلك استكمال الإجراءات الخاصة بوصول المصابين، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المخصصة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، إلى جانب توزيع وجبات جاهزة ومساعدات إنسانية، مع تخصيص مناطق مجهزة للأطفال وذويهم فور دخولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح، فضلًا عن توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، من بينها مصاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

وأضاف المراسل أن هناك تضافرًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية لإخراج هذا المشهد بما يليق بالدور الإنساني المصري، خاصة بعد ما يقرب من عام ونصف من الإغلاق الكامل للمعبر أمام دخول الحالات الإنسانية والمساعدات.

غزة الفلسطينيين قطاع غزة

