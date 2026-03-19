توزيع 1000 وجبة ساخنة في ختام مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الأستاذة لبنى زكي مقرر الفرع، فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" لشهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ، بتوزيع ١٠٠٠ وجبة ساخنة في اليوم الختامي للأسر الأولى بالرعاية، في لمحة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبدعم مباشر من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهد "مطبخ القرية الأولمبية" خلية نحل يومية لإنتاج الوجبات، وتلخصت إنجازات المبادرة في: الإنتاج اليومي: تراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ وجبة ساخنة يومياً طوال الشهر الكريم. وفي اليوم الختامي تم مضاعفة الجهد ليصل إلى ١٠٠٠ وجبة تم توزيعها على مختلف مناطق المحافظة.

المبادرة لم تكن مجرد إطعام، بل "مدرسة طهي" دربت الفتيات والسيدات على مهارات إدارة المطابخ المجتمعية، مع تقديم دعم مادي بسيط للمشاركات.

أوضحت الأستاذة لبنى زكي أن المبادرة تجسد التعاون المثمر بين المجلس ووزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو "التمكين الاقتصادي الممزوج بالدور المجتمعي"، حيث تم تدوير المجموعات المشاركة لضمان استفادة أكبر عدد من السيدات من التدريب العملي.

وقالت زكي "نستهدف تعزيز قيم التكافل وتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في المناسبات الدينية التي تجمعنا على الخير".

وفي ختام الفعاليات، وجهت مقررة الفرع الشكر والتقدير للواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم والآمان، مما ساهم في خروج المبادرة بهذا المظهر المشرف الذي يليق بسيدات الإسماعيلية.