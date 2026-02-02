توك شو| أحمد موسى: مصر أسقطت مخطط تهجير سكان غزة.. ومحيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمد أبو ليلة يكشف حقيقة خلافه مع إسلام صابر: الأزمة انتهت بالتصالح وسوء الفهم كان السبب

كشف القارئ محمد أبو ليلة تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله إسلام صابر، موضحًا أن الأزمة تعود إلى نحو عامين بسبب بعض الخلافات المهنية، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها وانتهت بالتصالح منذ سبعة أشهر، وذلك بفضل الله وحسن النوايا المتبادلة بين الطرفين.

أعلى من السوق.. برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن فرض الضريبة على الموبايلات

علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.

رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن إحدى شركات السجائر، رفعت أسعار منتاجتها، بواقع من 5 إلى 6 جنيهات، في منتجات السجائر الخاصة بها.

أحمد موسى: مصر أسقطت مخطط تهجير سكان غزة.. وتحركات مشبوهة لدعم نتنياهو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبعاد خطيرة تتعلق بمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لعبت دورًا داعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مخطط صهيوني استهدف الضغط على مصر وفرض واقع جديد على الحدود.

تنظيم الاتصالات: جلسة الشيوخ ناقشت تجارب الدول في استخدام الأطفال للإنترنت

علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جلسة مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص، بهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلًا:"كانت جلسة بالغة الأهمية، ناقشت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

المعايمة يكشف الجهود المصرية والأردنية من أجل فتح معبر رفح

أكد عبد الرحيم المعايمة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث في معبر رفح وسعي الحكومة الأردنية والحكومة المصرية، يعكس الجهود المبذولة من الدولتين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

بعد تداول الفيديو.. إسلام صابر يحسم الجدل: الخلاف انتهى مع القارئ محمد أبو ليلة

كشف إسلام صابر، صاحب واقعة المشادة مع القارئ محمد أبو ليلة، تفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما أثناء تقديمه العزاء في أحد السرادقات بإحدى قرى محافظة القليوبية.

خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة

جاوب حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال : " كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة ومن يستحق بالخطوات".

محيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا

نفى الفنان محيي إسماعيل بشكل قاطع ما تردد عن إصابته بجلطة في المخ، مؤكّدًا أن كل ما يُشاع في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

حسن عصفور: إسرائيل صنعت حماس وتعمل اليوم على تصفيتها.. وغزة تُترك للخراب

أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينياً قبل فتح معبر رفح للقادمين والمغادرين، في رسالة واضحة تؤكد سعيها لفرض هيمنتها الكاملة على قطاع غزة وإظهار أنها صاحبة القرار الأول والأخير.