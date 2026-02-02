قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| أحمد موسى: مصر أسقطت مخطط تهجير سكان غزة.. ومحيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمد أبو ليلة يكشف حقيقة خلافه مع إسلام صابر: الأزمة انتهت بالتصالح وسوء الفهم كان السبب
كشف القارئ محمد أبو ليلة تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله إسلام صابر، موضحًا أن الأزمة تعود إلى نحو عامين بسبب بعض الخلافات المهنية، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها وانتهت بالتصالح منذ سبعة أشهر، وذلك بفضل الله وحسن النوايا المتبادلة بين الطرفين.

أعلى من السوق.. برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن فرض الضريبة على الموبايلات
علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن إحدى شركات السجائر، رفعت أسعار منتاجتها، بواقع من 5 إلى 6 جنيهات، في منتجات السجائر الخاصة بها.

أحمد موسى: مصر أسقطت مخطط تهجير سكان غزة.. وتحركات مشبوهة لدعم نتنياهو
كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبعاد خطيرة تتعلق بمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لعبت دورًا داعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مخطط صهيوني استهدف الضغط على مصر وفرض واقع جديد على الحدود.

تنظيم الاتصالات: جلسة الشيوخ ناقشت تجارب الدول في استخدام الأطفال للإنترنت
علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جلسة مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص، بهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلًا:"كانت جلسة بالغة الأهمية، ناقشت تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول ومخاطر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

المعايمة يكشف الجهود المصرية والأردنية من أجل فتح معبر رفح
أكد عبد الرحيم المعايمة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث في معبر رفح وسعي الحكومة الأردنية والحكومة المصرية، يعكس الجهود المبذولة من الدولتين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

بعد تداول الفيديو.. إسلام صابر يحسم الجدل: الخلاف انتهى مع القارئ محمد أبو ليلة
كشف إسلام صابر، صاحب واقعة المشادة مع القارئ محمد أبو ليلة، تفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما أثناء تقديمه العزاء في أحد السرادقات بإحدى قرى محافظة القليوبية. 

خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
جاوب حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال : " كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة ومن يستحق بالخطوات".

محيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا
نفى الفنان محيي إسماعيل بشكل قاطع ما تردد عن إصابته بجلطة في المخ، مؤكّدًا أن كل ما يُشاع في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.
حسن عصفور: إسرائيل صنعت حماس وتعمل اليوم على تصفيتها.. وغزة تُترك للخراب
أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن إسرائيل اغتالت 31 فلسطينياً قبل فتح معبر رفح للقادمين والمغادرين، في رسالة واضحة تؤكد سعيها لفرض هيمنتها الكاملة على قطاع غزة وإظهار أنها صاحبة القرار الأول والأخير.

محمد أبو ليلة الموبايلات شعبة الدخان رئيس شعبة الدخان اتحاد الصناعات أسعار السجائر أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد