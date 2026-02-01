المعايمة يكشف الجهود المصرية والأردنية من أجل فتح معبر رفح

أكد عبد الرحيم المعايمة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث في معبر رفح وسعي الحكومة الأردنية والحكومة المصرية، يعكس الجهود المبذولة من الدولتين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة



وقال عبد الرحيم المعايمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاولون الزج ومنع دخول المساعدات المقدمة لأهالينا في فلسطين من خلال معبر رفح.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن إسرائيل ترفض فتح معبر رفح بكل الطرق ، ولكن هناك سعي من مصر والأردن لأيجاد حل للأشقاء الفلسطينيين من أجل دخول المساعدات إليهام

