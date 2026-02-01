قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الفتح والحزم في الدوري السعودي
بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. القصة كاملة لمخاطر اللعبة على النشء
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر| تفاصيل
الأوقاف: تنسيق مع التنظيم والإدارة للتعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال
رمضان 2026 .. شريف منير يجسد شخصية قيادي إخواني فى مسلسل "رأس الأفعى"
خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المعايمة يكشف الجهود المصرية والأردنية من أجل فتح معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
محمود محسن

أكد عبد الرحيم المعايمة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن ما يحدث في معبر رفح وسعي الحكومة الأردنية والحكومة المصرية، يعكس الجهود المبذولة من الدولتين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة


وقال عبد الرحيم المعايمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاولون الزج ومنع دخول المساعدات المقدمة لأهالينا في فلسطين من خلال معبر رفح.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن إسرائيل ترفض فتح معبر رفح بكل الطرق ، ولكن هناك سعي من مصر والأردن لأيجاد حل للأشقاء الفلسطينيين من أجل دخول المساعدات إليهام
 

عبد الرحيم المعايمة ئيس مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

السجن

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في أغراض غير مشروعة

مجلس النواب

محظورات على أعضاء مجلس النواب.. تفاصيل

الخبز

غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.. بالقانون

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

