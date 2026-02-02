قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
محمد البدوي

نفى الفنان محيي إسماعيل بشكل قاطع ما تردد عن إصابته بجلطة في المخ، مؤكّدًا أن كل ما يُشاع في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة القاهرة والناس أنه دخل المستشفى لفترة قصيرة نتيجة شعوره بإجهاد بسيط فقط، قائلاً: «كنت تعبان شوية مش عيان، وحالتي كويسة جدًا دلوقتي»، مضيفًا أنه غادر المستشفى بعد تحسن صحته بشكل كامل.

 دار رعاية كبار الفنانين

وأكد الفنان لجمهوره أنه بصحة جيدة ويتحرك بشكل طبيعي داخل غرفته، ويقضي وقته في راحة وهدوء، مشيرًا إلى أنه اختار بنفسه الإقامة في دار رعاية كبار الفنانين بعد خروجه من المستشفى، وأن هذا القرار جاء بدافع شخصي وليس بسبب أي تدهور صحي.

الرعاية الطبية المتخصصة

وأشار محيي إسماعيل إلى أنه لم يتلق زيارات منذ خروجه، مؤكدًا أن الرعاية الطبية المتخصصة لا تكون ضرورية إلا في حال وجود مرض يستدعي ذلك، وهو ما لا ينطبق عليه حاليًا لأنه يتمتع بصحة جيدة.

كبار الفنانين رعاية كبار الفنانين الرعاية الطبية الفنان محيي إسماعيل

