قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل محيي إسماعيل.. نجوم قرروا اللجوء إلى دار إقامة كبار الفنانين

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
أحمد إبراهيم

يجد بعض النجوم أنفسهم في مرحلة تتطلب رعاية خاصة وبيئة آمنة، خصوصًا إذا لم يكن لديهم عائلة قريبة تعتني بهم، ومن هنا جاءت فكرة دار القوى الناعمة، التي أسستها نقابة المهن التمثيلية لتكون ملاذًا لكبار الفنانين، يوفر لهم الرعاية الطبية والاجتماعية، مع خصوصية كاملة وراحة قصوى.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم الذين انضموا إلى دار إقامة كبار الفنانين. 

محيي إسماعيل

اختار الفنان محيي إسماعيل الإقامة مؤقتًا في الدار بعد أزمة صحية استلزمت دخوله المستشفى، وحاجته لجلسات علاج طبيعي منتظمة، والدار لم تكن مجرد مكان للإقامة، بل بيئة علاجية متكاملة تساعده على استعادة نشاطه تدريجيًا وسط زملائه من كبار الفنانين.

 

عواطف حلمي

سبق محيي إسماعيل عدد من النجوم للإقامة في دار القوى الناعمة، ومن أبرزهم عواطف حلمي، التي كانت من أوائل النجمات اللواتي انتقلن للدار.

وعواطف حلمي تركت بصمة قوية في تاريخ الدراما المصرية بمسلسلات مثل رأفت الهجان، ليالي الحلمية، يوميات ونيس، وإمام الدعاة، وحضورها في الدار جاء بعد فترة كانت تحتاج فيها إلى رعاية طبية واجتماعية مستمرة.

وفاء كامل 

كذلك الفنانة وفاء كامل، التي كانت تعيش بمفردها في شقتها بوسط القاهرة، وجدت في الدار ملاذًا هادئًا يوفر لها الاستقرار والراحة.

وكان ترشيح الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، سببًا في انتقالها لتجربة حياتية مختلفة، تجمع بين العناية الشخصية والمجتمع الفني الداعم.

 

نادية فهمي 

وكانت حالات مثل الفنانة نادية فهمي تستدعي الانتقال لدور رعاية متخصصة، خاصة بعد إصابتها بمرض الزهايمر، لتكون في بيئة آمنة وملائمة لحالتها. 

 

جيهان السيد 

من بين النزيلات أيضًا جيهان السيد، التي شاركت في أعمال سينمائية مهمة مع رشدي أباظة وتحت إخراج حسن الإمام، وحياتها في الدار منحتها رعاية مستمرة وراحة نفسية، كما غيرت تجربتها تصورها عن دور رعاية المسنين بعد أن شاهدت مستوى الاحترافية في الإدارة والتعامل مع كبار الفنانين.

 

فادية عكاشة 

قررت الفنانة المصرية فادية عكاشة، البالغة من العمر 82 عامًا، الإقامة في دار "القوة الناعمة" التابعة لنقابة المهن التمثيلية، لتتلقى الرعاية الطبية الدورية على المخ وتكون بجانب زملائها من النجوم.

ولدت فادية في 10 سبتمبر 1941، وبدأت رحلتها الفنية منتصف ستينيات القرن الماضي، وامتازت بقدرتها على تقديم شخصيات متعددة، محققة حضورًا بارزًا في السينما والتلفزيون والمسرح على مدار عقود طويلة.

في السينما، تركت بصمة من خلال أعمال مثل: "الحرام"، "بنت من بنات"، "حكاية من بلدنا"، "نحن الرجال طيبيون"، "فجر الإسلام"، "24 ساعة حب"، "ومضى قطار العمر"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "العش الهادي" و"الضباب"، وغيرها من الأفلام التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية.

 

فاتن الحلو 

شاركت الفنانة القديرة فاتن الحلو  تجربتها في الانضمام إلى دار كبار الفنانين، المؤسسة التي أسسها النجم أشرف زكي بدعم كريم، مؤكدة أن قرارها جاء عن قناعة واختيار شخصي.

ووصفت “الحلو” هذه الخطوة بأنها تجربة إنسانية توفر لها الأمان والرعاية بعد سنوات طويلة من العطاء الفني، مشيرة إلى أن وضعها الصحي أثر بشكل كبير على بناتها وحفيداتها وأرهق أسرتهن ماليًا. 

وأضافت أن قرار الانتقال كان في المقام الأول حرصًا على راحة واستقرار عائلتها، ليكون خيارًا يوازن بين صحتها ورفاهية من تحب.

ويقيم بالدار عدد كبير من كبار الفنانين، والذين بلغ عددهم 19 فنانا، من بينهم أيضا الدكتور محمد مرشد، والمخرج محمد خورشيد، والفنانون حمدى العربى وأحمد رشوان وفاروق السيد والسيد فضل وبهيج إسماعيل وجمال صالح وعلاء أبو ليلة وحسين مسعود وعلى إبراهيم ومحمد الدمرداش وكوثر مصطفى وفاتن الحلو وجيهان سيد إبراهيم والدكتورة منى صادق.

محيي إسماعيل فاتن الحلو فادية عكاشة عواطف حلمي وفاء كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

ارشيفية

عاكس فتاة .. تفاصيل حبس حداد بتهمة الاعتداء على سائق بسلاح بالشرابية

الشرطة

كتب دراسية بدون تصريح.. القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بقتل كلب بالفيوم

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد