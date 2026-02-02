برفقة شقيقيه.. تامر حسني يقدم هاجر الشافعي لخطيبها

أقيم اليوم حفل خطوبة البلوجر هاجر الشافعي، بحضور المطرب تامر حسني برفقة شقيقيه حسام ويوسف.

وحرص تامر حسني، على تقديم هاجر الشافعي لخطيبها بحضور الأسرة والأصدقاء.



ونشرت هاجر الشافي فيديو وصور حفل خطوبتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، و علق كاتبه: “حفل خطوبتي من صديقي المقرب”.

ويحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وأخر تلفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأت من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: في فيلم بيتكب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور.