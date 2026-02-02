علاء عبد الغني: الزمالك لا يستطيع المنافسة على لقب الدوري

أكد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بمرحلة صعبة تحول دون قدرته على المنافسة على لقب الدوري في الوقت الحالي، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب النادي.

وقال عبد الغني، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك لا يمتلك المقومات الكافية للمنافسة على بطولة الدوري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بخوض سباق اللقب.

وأوضح أن المنافسة على الدوري تتطلب جاهزية كاملة منذ انطلاق الموسم، وهو ما لم يتحقق للزمالك، خاصة في ظل الصراع القوي مع الأهلي وبيراميدز اللذين يملكان استقرارًا فنيًا وإداريًا أكبر.

وأضاف عبد الغني أن أزمة إيقاف القيد، رغم سلبياتها، منحت الفرصة لظهور عدد من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هؤلاء العناصر ما كانوا ليحصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في الظروف الطبيعية.