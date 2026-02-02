الدردير: الزمالك بيفضل واقف قدام أي حاجة مهما عملوا فيه

وجه الصحفي عمرو الدردير، رسالة دعم للاعبي الزمالك بعد فوزة علي المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: أقسم بالله أغرب نادي في الدنيا يلعب من غير فلوس، ومن غير صفقات، ومن غير أسماء رنانة، وبرغم كل الظروف الصعبة دي بيكسب .

وتابع: الزمالك لما يقرر يرجع، بيرجع بقوة رجالة الملعب ويفضل واقف قدّام أي حاجة مهما عملوا فيه.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى