بعد تصدر مجموعته بالكونفدرالية.. إسلام صادق يتغنى بفريق الزمالك

أشاد الإعلامي إسلام صادق بتصدر نادي الزمالك مجموعته بالكونفدرالية بعد فوزة علي المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الزمالك بالإصابات و٩ غيابات والأزمة المالية وإيقاف القيد وسحب أرض أكتوبر وتأخر المستحقات ومشاكل عواد والسعيد وغيرهم يتصدر مجموعته بالكونفدرالية بعد تخطي المصري ٢-١ويقترب من التأهل لربع نهائي البطولة!.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى.