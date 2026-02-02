علاء عبد الغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك

أشاد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الأنجولي شيكو بانزا، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية مميزة، لكنه في حاجة إلى توجيه فني أكبر من جانب المدير الفني، كما تطرق للحديث عن أزمة حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء.



وقال عبد الغني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن شيكو بانزا لاعب جيد ويمتلك إمكانات واضحة، إلا أن مشاركته تقتصر على مركز واحد فقط سواء مع الزمالك أو منتخب أنجولا، ما يجعله لاعبًا يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي.



وأوضح أن بانزا يحتاج إلى عمل فني مكثف، خاصة فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية، مع ضرورة معالجة بعض السلبيات في أدائه بما يخدم مصلحة الفريق، مشيرًا إلى أن رحيل مصطفى شلبي ترك فراغًا في نفس المركز، ما زاد من الأعباء الواقعة على اللاعب.



وأضاف أن شيكو بانزا يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب كجناح، لكنه يظهر بشكل أفضل عندما تتوفر له المساحات التي تساعده على استغلال إمكاناته الحقيقية.

وتحدث عبد الغني عن محمد إسماعيل، مؤكدًا أنه من أفضل الصفقات التي أبرمها الزمالك في الفترة الأخيرة، نظرًا لتعدد أدواره داخل الملعب، مشددًا على حاجة الفريق لوجوده في مركز قلب الدفاع.



كما أشاد بتطور مستوى الفلسطيني آدم كايد، موضحًا أن مستواه شهد تحسنًا ملحوظًا منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق.



وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أكد عبد الغني أن هذه المشكلة تتكرر دائمًا داخل النادي، مشيرًا إلى أن حارس المرمى لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء إلا في حال تراجع مستواه، معربًا عن عدم اتفاقه مع سياسة التدوير بين الحراس.



وأوضح أن غياب محمد عواد قد يكون لأسباب فنية لا يعلمها الجمهور، مؤكدًا أن الاعتراض أو الدخول في أزمات بسبب عدم المشاركة أمر غير مقبول، وأن على أي لاعب تقبل قرارات المدير الفني، مشددًا على أن الرحيل أو إثارة المشاكل فور الخروج من التشكيل الأساسي تصرف غير لائق داخل نادٍ كبير بحجم الزمالك.