قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء عبد الغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أشاد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الأنجولي شيكو بانزا، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية مميزة، لكنه في حاجة إلى توجيه فني أكبر من جانب المدير الفني، كما تطرق للحديث عن أزمة حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء.


وقال عبد الغني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن شيكو بانزا لاعب جيد ويمتلك إمكانات واضحة، إلا أن مشاركته تقتصر على مركز واحد فقط سواء مع الزمالك أو منتخب أنجولا، ما يجعله لاعبًا يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي.


وأوضح أن بانزا يحتاج إلى عمل فني مكثف، خاصة فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية، مع ضرورة معالجة بعض السلبيات في أدائه بما يخدم مصلحة الفريق، مشيرًا إلى أن رحيل مصطفى شلبي ترك فراغًا في نفس المركز، ما زاد من الأعباء الواقعة على اللاعب.


وأضاف أن شيكو بانزا يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب كجناح، لكنه يظهر بشكل أفضل عندما تتوفر له المساحات التي تساعده على استغلال إمكاناته الحقيقية.
وتحدث عبد الغني عن محمد إسماعيل، مؤكدًا أنه من أفضل الصفقات التي أبرمها الزمالك في الفترة الأخيرة، نظرًا لتعدد أدواره داخل الملعب، مشددًا على حاجة الفريق لوجوده في مركز قلب الدفاع.


كما أشاد بتطور مستوى الفلسطيني آدم كايد، موضحًا أن مستواه شهد تحسنًا ملحوظًا منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق.


وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أكد عبد الغني أن هذه المشكلة تتكرر دائمًا داخل النادي، مشيرًا إلى أن حارس المرمى لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء إلا في حال تراجع مستواه، معربًا عن عدم اتفاقه مع سياسة التدوير بين الحراس.


وأوضح أن غياب محمد عواد قد يكون لأسباب فنية لا يعلمها الجمهور، مؤكدًا أن الاعتراض أو الدخول في أزمات بسبب عدم المشاركة أمر غير مقبول، وأن على أي لاعب تقبل قرارات المدير الفني، مشددًا على أن الرحيل أو إثارة المشاكل فور الخروج من التشكيل الأساسي تصرف غير لائق داخل نادٍ كبير بحجم الزمالك.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

نشات الديهي

الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

الذهب

عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

عمرو أديب

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد