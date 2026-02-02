ألبومات نجوم الزمن الجميل ونوستالجيا زمان في معرض الكتاب 2026.. فيديو

فوجئ زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بطرح جرامافون نادر ، في لفتة تعكس حرص الشركة علي استحضار روح التراث الموسيقي المصري وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الصوت و الطرب إلا



ويُعد الجرامافون المعروض قطعة تراثية لافتة داخل الجناح، حيث جذب اهتمام الزوار ومحبي الموسيقى الكلاسيكية، خاصة مع ارتباطه بذاكرة زمن الفن الجميل وبدايات صناعة الصوت و شرايط الكاست



ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.



