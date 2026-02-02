أنوثة راقية.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة

خطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار جمهورها ومتابعيها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا باللون الفوشيا بقصة الكاب، أبرز رشاقتها ومنحها حضورًا لافتًا، بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة أضفت على إطلالتها لمسة من البساطة والرقي.

وتشارك نرمين الفقي في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» إلى جانب الفنان ماجد المصري، ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، من بينهم خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، غادة طلعت، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث مسلسل «أولاد الراعي» حول عائلة قوية تحمل اسم “الراعي”، استطاعت بناء إمبراطورية أعمال ضخمة، إلا أن هذا النجاح يخفي خلفه صراعات حادة داخل العائلة نفسها، إلى جانب مواجهات مع منافسين وأعداء من خارجها، في إطار درامي مشوّق يجمع بين السلطة والطموح والصراع.



