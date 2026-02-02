عدي الدباغ بعد فوز الزمالك على المصري: كل واحد فينا عنده مسؤولية

أعرب النجم الفلسطيني عدي الدباغ عن سعادته بفوز نادي الزمالك، أمام المصري البورسعيدي، بنتيجة (2-1) في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و قال عدي الدباغ عبر تصريحات تلفزيونية :ألف مبروك على الفوز وعلى الثلاث نقاط المهمة.. بنهدي هذا الفوز للجماهير اللي دايماً هي داعمة لينا وتستاهل الفرحة.

و أضاف: كنا عارفين أهمية المباراة، خاصة وإن كايزر تشيفز فازوا بالمباراة، فما كان عندنا حل غير الثلاث نقاط، الشوط الأول كان فيه شوية تحفظ بين الفريقين، الشوط الثاني الكابتن غير شوية بالتشكيلة وعمل كام تغيير، والحمد لله كنا أفضل وصح لنا فرص كتير نسجل، وبالآخر الحمد لله قدرنا نسجل هدف الفوز.

و تابع : كل واحد فينا عنده مسؤولية، وبيعرف أهمية التيشرت اللي هو لابسه. خاصة لما ننزل الملعب، المشاكل بتضلها خارج الملعب ونركز بس في الملعب.

و أستكمل :دوافعنا دايماً هي إننا نحاول نسعد جمهورنا ونحاول نحقق بطولات، والجمهور يستاهل والنادي يستاهل

عن شعوره بعد تسجيل الهدف قال : أنا كل لعبة بنزل بهدف إننا نفوز قبل ما أسجل، وبالآخر المجموعة أهم من الفرد. الحمد لله ربنا وفقني اليوم وقدرت أسجل

و أختتم: أهدي الهدف للجماهير ولكل الناس الداعمة والمؤمنة بعدي الدباغ.