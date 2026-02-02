عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو

تداولت مشاهد لاقتحام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مطار "ديوري هاماني" في نيامي عاصمة النيجر ، يوم الجمعة الماضي، حيث أظهر الفيديو المتداول قيامهم باحراق عددا من الطائرات.

ويشكل هذا الهجوم المنسق على المطار الدولي، الذي يضم قاعدة جوية عسكرية استراتيجية، تطورا كبيرا، حيث إن الهجمات بهذا الحجم والتنظيم بالقرب من العاصمة نيامي نادرة.

وجاء ذلك بعد أن تبنى التنظيم الإرهابي، يوم الجمعة الماضي، الهجوم على المطار، ووجه المجلس العسكري في البلاد إصبع الاتهام إلى فرنسا وبنين وساحل العاج برعاية منفذيه.

ولا يبعد مطار نيامي أكثر من عشرة كيلومترات عن مقر رئاسة النيجر، وهو موقع استراتيجي يضم قاعدة لسلاح الجو وقاعدة حديثة للمسيرات والمقر العام للقوة الموّحدة التي أنشأتها النيجر وبوركينا فاسو ومالي لمحاربة المسلحين الذين ينشطون وينفذون عمليات دامية في هذه الدول.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الدفاع في النيجر الجنرال ساليفو مودي في بيان أن "مجموعة من المرتزقة" هاجمت القاعدة 101 في نيامي لمدة 30 دقيقة، قبل التصدي لها "من الأرض والجو".

وقال إن أربعة عسكريين جرحوا وحصلت أضرار مادية في مخزن ذخيرة اشتعل، مضيفا أن المهاجمين أطلقوا النار خلال فرارهم على ثلاث طائرات مدنية.

وتابع الوزير أن الرد أدى الى مقتل 20 من المرتزقة، وتوقيف 11 آخرين غالبيتهم مصابون بجروح بالغة.

