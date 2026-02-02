ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق مركز كينيدي للفنون المسرحية لمدة عامين، ابتداء من يوليو المقبل، بهدف تنفيذ خطة تجديد شاملة للموقع الثقافي الأبرز في العاصمة واشنطن.

وجاء إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، خصوصًا أنها تأتي بعد فترة من الاضطرابات داخل المؤسسة، شملت موجة إلغاءات وعروض ملغاة، عقب تغييرات إدارية واسعة أطاحت بالقيادة السابقة للمركز.

وكان ترامب قد أعاد تشكيل مجلس إدارة مركز كينيدي، حيث يضم المجلس حاليًا شخصيات حليفة له اختارها بنفسه، بينما يشغل هو منصب رئيس مجلس الأمناء. وأكد أن مقترح الإغلاق والتجديد لا يزال بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة.

الإعلان جاء أيضًا بعد أيام من عرض الفيلم الوثائقي “ميلانيا”، الذي يتناول حياة السيدة الأولى، في الموقع التاريخي نفسه، ما أعاد تسليط الضوء على الدور المتداخل للثقافة والسياسة داخل المؤسسة الفنية العريقة.