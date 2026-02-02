قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق مركز كينيدي للفنون المسرحية لمدة عامين، ابتداء من يوليو المقبل، بهدف تنفيذ خطة تجديد شاملة للموقع الثقافي الأبرز في العاصمة واشنطن.

وجاء إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، خصوصًا أنها تأتي بعد فترة من الاضطرابات داخل المؤسسة، شملت موجة إلغاءات وعروض ملغاة، عقب تغييرات إدارية واسعة أطاحت بالقيادة السابقة للمركز.

وكان ترامب قد أعاد تشكيل مجلس إدارة مركز كينيدي، حيث يضم المجلس حاليًا شخصيات حليفة له اختارها بنفسه، بينما يشغل هو منصب رئيس مجلس الأمناء. وأكد أن مقترح الإغلاق والتجديد لا يزال بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة.

الإعلان جاء أيضًا بعد أيام من عرض الفيلم الوثائقي “ميلانيا”، الذي يتناول حياة السيدة الأولى، في الموقع التاريخي نفسه، ما أعاد تسليط الضوء على الدور المتداخل للثقافة والسياسة داخل المؤسسة الفنية العريقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق مركز كينيدي كينيدي مركز كينيدي للفنون المسرحية واشنطن مجلس إدارة مركز كينيدي

