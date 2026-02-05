قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:14 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:13 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5:35 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:14 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:17 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:39 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- تقام صلاة الفجر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:14 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 12:08 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:11 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمدينة المنصورة في تمام الساعة 5:33 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمدينة المنصورة في تمام الساعة 6:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- صلاة الفجر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:13 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 12:09 صباحًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 3:17 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 5:40 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 6:57 مساءً.


مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:06 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:12 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 5:35 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:51 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:04 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:14 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 5:37 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:52 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- صلاة الفجر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:01 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:04 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:26 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:44 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

- صلاة الفجر بمدينة العريش في تمام الساعة 5:05 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة العريش في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

- صلاة العصر بمدينة العريش في تمام الساعة 3:01 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة العريش في تمام الساعة 5:24 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة العريش في تمام الساعة 6:44 مساءً.

مواقيت الصلاة موعد اذان الفجر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب دعاء بعد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم يتغنى بالزمالك بعد تفوقه على الأهلي في الدوري

عفت نصار

عفت نصار: جمهور الزمالك سر الانتصارات ومعتمد جمال أعاد الأمل في الدوري

الزمالك

شبانة: الزمالك يصنع ملحمة رغم الأزمات وينافس بلا صفقات

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد