قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 7-2- 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 7-2- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:04 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:28 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:13 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:37 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:52 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراءة القرآن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيرة لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عيب خطير في لامبورجيني الخارقة .. ومقارنة بين كورولا وسنترا

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

بالصور

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد