مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
توك شو

مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن أرصدة السلع الأساسية في السوق المصرية آمنة وتكفي لفترة طويلة تتراوح بين 3 أشهر و10.2 شهر، وهو ما يتجاوز الاحتياجات المتوقعه خلال شهر رمضان. 

كما أشار إلى أن المخزون من السلع التموينية، مثل الزيوت، القمح، السكر، والقمح، يتمتع بمستويات أمان مرتفعة.

شحنات إضافية تزيد من الأرصدة المتاحة

أوضح خلال صباح الخير يا مصر أن الشحنات التي وصلت بالفعل إلى المياه الإقليمية والمخطط وصولها للموانئ المصرية تتجاوز 3.5 مليون طن، مما يزيد من فترة الأمان بزيادة ثلاثة أشهر إضافية. 

كما أن أرصدة السوبرماركت والبقالة تسهم في تعزيز المعروض، بما يعادل 47 يومًا إضافيًا.

انخفاض ملحوظ في أسعار الجملة

فيما يتعلق بالأسعار، شهدت أسعار الجملة انخفاضًا ملحوظًا في عدة سلع أساسية مثل القمح، الدقيق، السكر، الذرة، والأرز. 

وتوقع عز استمرار الاتجاه النزولي للأسعار، مشيرًا إلى تراجع أسعار السكر بفضل عمليات الشراء الكبيرة من الشركة القابضة.

توقعات بانخفاض أسعار السلع العالمية في 2026

أكد عز أن معظم السلع الغذائية على مستوى العالم ستشهد انخفاضًا خلال 2026، بنسبة تصل إلى 7% وفقًا لتوقعات البنك الدولي، مع تأثير إيجابي لاستقرار سعر الصرف والوفرة في المعروض في السوق المحلي.

استقرار أسعار التجزئة وظهور عروض خاصة لشهر رمضان

كما أشار إلى استقرار أسعار التجزئة مع توقعات بظهور عروض خاصة لشهر رمضان في الأسابيع المقبلة، وهو ما سيعزز من تخفيضات الأسعار للمستهلك النهائي.

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
اسماء ابراهيم
