افتتاح مجمع استهلاكي جديد بالوادي الجديد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تدشين المجمع الاستهلاكي بمبنى الجهات الحكومية بمجمع الخدمات الحكومية للخدمات الذكية بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، ودعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

توفير لحوم طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، توفير لحوم طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، إلى جانب خضروات طازجة ودواجن ومجمدات بأسعار مناسبة.

وأوضحت مصطفى، أن المجمع الاستهلاكي سيضم أقسامًا أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات العاملين بمجمع الخدمات، ويعد خطوة جديدة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع منح الرواد فرصة الاستفادة من وفرة السلع.

وفي سياق متصل، أعلنت مصطفى عن شن حملة بمركز باريس شملت المخابز ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخالفات تم رصدها، إلى جانب تنفيذ حملة مفاجئة على المنشآت الطبية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، شملت المرور على العيادات والمعامل الخاصة بمدينة الخارجة، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية، ومراجعة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والفنيين، وفحص معايير الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك النظافة والتعقيم، والتأكد من وجود المستندات القانونية اللازمة لممارسة النشاط.