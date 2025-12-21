قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.. وتلتزم بدعم استقرار الصومال
محافظات

افتتاح مجمع استهلاكي جديد بالوادي الجديد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تدشين المجمع الاستهلاكي بمبنى الجهات الحكومية بمجمع الخدمات الحكومية للخدمات الذكية بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، ودعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

توفير لحوم طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، توفير لحوم طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، إلى جانب خضروات طازجة ودواجن ومجمدات بأسعار مناسبة.

وأوضحت مصطفى، أن المجمع الاستهلاكي سيضم أقسامًا أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات العاملين بمجمع الخدمات، ويعد خطوة جديدة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع منح الرواد فرصة الاستفادة من وفرة السلع.

وفي سياق متصل، أعلنت مصطفى عن شن حملة بمركز باريس شملت المخابز ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخالفات تم رصدها، إلى جانب تنفيذ حملة مفاجئة على المنشآت الطبية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، شملت المرور على العيادات والمعامل الخاصة بمدينة الخارجة، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية، ومراجعة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والفنيين، وفحص معايير الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك النظافة والتعقيم، والتأكد من وجود المستندات القانونية اللازمة لممارسة النشاط.

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

