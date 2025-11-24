قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
طقس قاسٍ يهدد بتعطيل السفر في الولايات المتحدة خلال أسبوع عيد الشكر

أ ش أ

حذّر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من موجة طقس قاسية تضرب مناطق واسعة من البلاد، مهددة بتعطيل كبير لحركة السفر خلال أسبوع عيد الشكر الذي يُتوقع أن يشهد أرقامًا قياسية في التنقلات.


وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية، اليوم الاثنين، أن نحو 9 ملايين شخص في ولايات تكساس وأركنساس ولويزيانا معرضون لخطر عواصف عنيفة قد تتسبب في تساقط حبات برد كبيرة ورياح مدمرة، مع احتمال تشكل عدة أعاصير، وذلك وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز".


كما يواجه أكثر من 7 ملايين شخص في وسط وشمال تكساس وجزء صغير من أوكلاهوما وأركنساس خطر الفيضانات، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة بمعدل قد يصل إلى بوصتين في الساعة خلال ساعات الصباح، يعقبها المزيد من الأمطار التي تتراوح بين 1 و3 بوصات على مدار اليوم.


وأوضحت الهيئة أن "تهديدات الفيضانات السريعة والطقس القاسي ستتحرك تدريجيًا عبر منطقة أركلاتكس اليوم، لتصل إلى وادي تينيسي ومناطق الجنوب الشرقي والمحيط الداخلي للولايات الجنوبية يوم الثلاثاء".


وفي السياق ذاته، يؤثر نظام عاصفي منفصل على المناطق الشمالية الغربية من جبال الروكي، ويتحرك شرقًا نحو ولايات الغرب الأوسط العليا وصولًا إلى نيو إنجلاند حتى يوم الأربعاء، وسط توقعات بتساقط الثلوج في أجزاء من مونتانا وداكوتا، التي تخضع لتحذيرات شتوية اعتبارًا من اليوم.


وتأتي هذه التطورات بينما يتأهب ملايين الأمريكيين للسفر جوًا وبرًا لقضاء عطلة عيد الشكر، ما يثير مخاوف من تأخيرات وإلغاءات محتملة في الرحلات الجوية، خصوصًا في المطارات الرئيسية مثل دالاس فورت وورث، الذي شهد بالفعل ازدحامًا لافتًا خلال الأيام الماضية.
 

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

