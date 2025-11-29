قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
أصل الحكاية

بعيدا عن الملاعب.. رونالدو يفاجئ العالم بخطوة استثمارية جديدة| ما القصة ؟

أمينة الدسوقي

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، توسيع نشاطه خارج المستطيل الأخضر، عبر استثمارات متنوعة لم تعد تقتصر على الأزياء والفنادق والصالات الرياضية.

رونالدو يدخل عالم الفنون القتالية 

فقد أعلن النجم العالمي دخوله رسمياً إلى عالم الفنون القتالية المختلطة من خلال شراكة جديدة مع منظمة "WOW FC" الإسبانية، التي يملك المقاتل إيليا توبوريا حصة منها.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقاً قال فيه:
"الفنون القتالية المختلطة تجسد قيم الانضباط والاحترام والصمود، وهي قيم أؤمن بها. فخور بأن أكون جزءا من هذا المشروع لدعم هذه الرياضة وإلهام الجيل القادم."

تصالح بعد خلاف

وتحمل هذه الشراكة مفارقة لافتة، إذ تأتي بعد خلاف علني بين رونالدو وتوبوريا، تبادلا خلاله تصريحات حادة.

فرونالدو انتقد توبوريا قائلاً إنه "يتحدث كثيراً"، ليرد الأخير: “سأدعو ميسي شخصياً، وليرحل رونالدو إلى الجحيم.”

لكن المقاتل الإسباني أكد مؤخراً انتهاء الخلاف بشكل كامل، لتفتح الشراكة صفحة جديدة بينهما.

كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

وحقق رونالدو إنجازاً غير مسبوق بعد دخوله نادي المليارديرات، ليصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى هذه الثروة.

القفزة الأكبر في ثروته جاءت بعد توقيعه تمديد عقده مع النصر السعودي بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، لترتفع ثروته إلى نحو 1.4 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

مسيرة استثنائية داخل وخارج الملعب

على مدار أكثر من 20 عاماً، لعب رونالدو لأعرق الأندية الأوروبية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى السعودية، مستثمراً نجوميته في عقود دعائية ضخمة مع "نايكي"، "أرماني" و"كاسترول".

فرونالدو يتقاضى نحو 200 مليون دولار سنويا بالإضافة إلى امتيازات مالية أخرى، ما عزز تفوقه المالي على منافسه التاريخي ميسي.

من الفقر إلى المليار رحلة صعود لا تُصدق

ولد رونالدو في ماديرا وسط ظروف معيشية قاسية، واضطر لترك المدرسة في سن 14 عاماً للتفرغ لكرة القدم.

وبعد تألقه مع سبورتينغ لشبونة، كانت محطة مانشستر يونايتد عام 2003 نقطة التحول نحو المجد.

مصادر ثروته عقود خيالية ودعاية عالمية

منذ 2002 وحتى 2023، جمع رونالدو أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب، إضافة إلى عقد دعائي سنوي مع "نايكي" بقيمة 18 مليون دولار، وصفقات أخرى تجاوزت 175 مليون دولار كما حصل على 30 مليون دولار كمكافأة توقيع عند انتقاله للنصر.

عقارات فاخرة وجولات سياحية لرؤية منزله

يمتلك رونالدو قصراً في ماديرا وبنتهاوس في لشبونة يعد الأغلى في البلاد، كما يقترب من إنهاء بناء فيلا فاخرة في "كوينتا دا مارينيا" بتكلفة تصل إلى 20 مليون يورو.

ظاهرة عالمية على السوشيال ميديا

يعد رونالدو الأكثر متابعة في العالم على انستجرام بأكثر من 660 مليون متابع، وتحقق منشوراته تأثيراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم.

ثروة من الراتب وليس من الاستثمار

على عكس فيدرر وجوردان، اللذين تضخمت ثروتهما من الاستثمارات، تأتي ثروة رونالدو بشكل أساسي من رواتبه الرياضية، ما يجعله حالة فريدة بين الرياضيين المليارديرات.

بعد الاعتزال طموح لامتلاك أندية

رغم اقترابه من نهاية مسيرته، يؤكد رونالدو أنه لا ينوي الابتعاد عن كرة القدم، ويحلم بامتلاك عدة أندية على خطى ديفيد بيكهام.

ومع ثروة تتجاوز المليار، تبدو خياراته بعد الاعتزال أكثر اتساعا وربما أكثر إثارة مما قدمه داخل الملاعب.

