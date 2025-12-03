خالد سرحان ينشر صورة مع عادل امام والجمهور يتفاعل

شارك الفنان خالد سرحان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بإنستجرام صورة جديدة جمعته بالزعيم عادل إمام، في ظهور نادر للفنان الكبير.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور خالد سرحان ومحبي عادل إمام، حيث امتلأت التعليقات بالحب والدعوات، معبرين عن اشتياقهم لرؤية الزعيم على الشاشة.

وكانت آخر أعمال خالد سرحان، مسلسل«منتهي الصلاحية»، الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد فراج، هبة مجدي، ياسمين رئيس، تامر نادي، سامي مغاوري، محمود الليثي، حسن مالك، من تأليف محمد هشام عُبية وإخراج تامر نادي، وناقش العمل قضية المراهنات الإلكترونية.