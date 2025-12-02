يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

حرصت الفنانة يسرا على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت يسرا "الزعيم عادل إمام صحته زي الورد وربنا يديله الصحة والعمر.



وتابعت يسرا أنها محظوظة بالعمل مع عادل إمام فى أكثر من 15 فيلما، وأنها تسعد بالعمل معه، فهو فنان ذكي بشكل غير عادي.



واعتبرت يسرا أن فيلمها "الإرهاب والكباب"، نجح لأنه اجتمع فيه ثلاثي كبير، هو عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة.

وأضافت يسرا جزء من ثلاثية أنتجت في التسعينات، برؤية فنية واجتماعية استباقية تعتبر أبهى وجه لعبقرية وحيد حامد، وهذه الأعمال هي "الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام".

وقالت يسرا عن "طيور الظلام" إنه أحد أفضل أفلامها، لأنه توقع ما سيجري في مصر على المستوى السياسي قبل حدوثه بسنوات طويلة.



وأكدت يسرا أن السوشيال ميديا صارت أكبر عدو للمبدعين والفنانين، لأنها تؤمن فقط بالتريند، أو الانتشار دون تحقق من المعنى أو صحة الخبر.