ارتدى ملابس سوداء.. حضور المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمته
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
بالصور

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
محمد نبيل

حرصت الفنانة يسرا على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت يسرا "الزعيم عادل إمام صحته زي الورد وربنا يديله الصحة والعمر.

وتابعت يسرا أنها محظوظة بالعمل مع عادل إمام فى أكثر من 15 فيلما، وأنها تسعد بالعمل معه، فهو فنان ذكي بشكل غير عادي.


واعتبرت يسرا أن فيلمها "الإرهاب والكباب"، نجح لأنه اجتمع فيه ثلاثي كبير، هو عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة.

وأضافت يسرا جزء من ثلاثية أنتجت في التسعينات، برؤية فنية واجتماعية استباقية تعتبر أبهى وجه لعبقرية وحيد حامد، وهذه الأعمال هي "الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام".

وقالت يسرا عن "طيور الظلام" إنه أحد أفضل أفلامها، لأنه توقع ما سيجري في مصر على المستوى السياسي قبل حدوثه بسنوات طويلة.

وأكدت يسرا أن السوشيال ميديا صارت أكبر عدو للمبدعين والفنانين، لأنها تؤمن فقط بالتريند، أو الانتشار دون تحقق من المعنى أو صحة الخبر.

يسرا عادل إمام مراكش مهرجان مراكش

