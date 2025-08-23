هو أصغر مهما حاولت أحلّي نفسي.. خالد سرحان برفقة عمرو دياب

شارك الفنان خالد سرحان جمهوره صورة جديدة برفقة الفنان عمرو دياب من الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وعلق خالد سرحان علي الصورة مازحا :«طبعًا هو أصغر مهما حاولت أحلي نفسي».

يذكر ان علق الفنان خالد سرحان متابعيه، على الأزمة التي حدثت بين عمرو دياب وتامر حسني، حين علق تامر على فكرة نشر عمرو دياب ترتيبه على اليوتيوب، وظهر تامر أنه في الترتيب الرابع، حينها انفعل تامر وأكد أنه ليس الترتيب الرابع.

ونشر خالد عبر حسابه بـفيسبوك لقطة شاشة من أحد تطبيقات الأغاني الشهيرة يظهر فيها أن عمرو دياب ترتيبه رقم 1، وعلق عليها ممازحًا جمهوره ليركز الجميع بنظره على ترتيب الهضبة،وعلق : "إيه أحسن مكان أغير فيه سكرين الموبايل فين يا جماعة لو سمحتوا؟.. حاولت ابين الكسر في الصور على قد ما اقدر".