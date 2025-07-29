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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أغير سكرين موبايلي فين.. خالد سرحان يسخر من خناقة عمرو دياب وتامر حسني

خالد سرحان
خالد سرحان
علا محمد

علق الفنان خالد سرحان متابعيه، على الأزمة التي حدثت بين عمرو دياب وتامر حسني، حين علق تامر على فكرة نشر عمرو دياب ترتيبه على اليوتيوب، وظهر تامر أنه في الترتيب الرابع، حينها انفعل تامر وأكد أنه ليس الترتيب الرابع.

ونشر خالد عبر حسابه بـفيسبوك لقطة شاشة من أحد تطبيقات الأغاني الشهيرة يظهر فيها أن عمرو دياب ترتيبه رقم 1، وعلق عليها ممازحًا جمهوره ليركز الجميع بنظره على ترتيب الهضبة،وعلق : "إيه أحسن مكان أغير فيه سكرين الموبايل فين يا جماعة لو سمحتوا؟.. حاولت ابين الكسر في الصور على قد ما اقدر".


أثار الفنان تامر حسني   الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل  أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو  دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

وتابع تامر حسني: “أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم “لينا معاد”، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت… احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك”.

الفنان خالد سرحان عمرو دياب تامر حسني ترتيب الهضبة نشر عمرو دياب ترتيبه على اليوتيوب تطبيقات الأغاني الشهيرة

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