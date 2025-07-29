بسمة بوسيل عن تامر حسني: تعلمت منه الكثير وشاركت في اختيار أغانيه

صرّحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بأن علاقة صداقة قوية ما زالت تربطها بزوجها السابق تامر حسني، مؤكدة أنها تعلّمت منه الكثير على المستوى الفني والشخصي، وأنها تكنّ له كل التقدير والاحترام.

وقالت" بوسيل "أثناء لقائها ببرنامج "نجوم إف إم "، إنها استمدّت من تامر حبها لأولادها، وارتباطها ببيتها، مشيرة إلى أنه كان له تأثير إيجابي كبير على حياتها.

شاركت في اختيار بعض أغانيه

و قدمت التهنئة لـ تامر حسني على ألبومه الجديد، موضحة أنها استمعت إليه قبل طرحه في الأسواق، بل وشاركت في اختيار بعض أغانيه، مثل “ولينا ميعاد”.

وأشادت بتنوع الألبوم واختياراته، مؤكدة أنه يُظهر اخلاص تامر في العمل، و حرصه على تقديم فن راقٍ، وتمنت له كل التوفيق والنجاح.