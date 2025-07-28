بسمة بوسيل: أغنية خطفوني شدتني.. وجنا عمرو دياب موهوبة بجد

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن رأيها في ألبوم النجم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، مؤكدة أنها لم تستمع بعد إلى كامل الأغاني، لكنها أعجبت بأغنية "خطفوني" التي قدمتها جنا، ابنة الهضبة.

وقالت بسمة خلال لقائها مع الإعلامية جيهان عبد الله، في برنامج "أجمد 7" على إذاعة "نجوم إف إم": «بصراحة ماسمعتش الألبوم، بس سمعت أغنية خطفوني بتاعت بنته.. هي لذيذة أوي وموهبة جدًا».

وأضافت: «الأغنية كانت ترند على إنستجرام، وشوفت صحابي كتير حاطينها على بوستات وستوريز.. وحبيت الأغنية».

وفي ساق متصل، أثار الفنان تامر حسني الجدل، بمنشور غاضب، مستنكرا فعل عمرو دياب؛ بعد أن ظهر في منشور للهضبة، أن ألبوم تامر الجديد "لينا معاد“ تصدر الترتيب الرابع بالتريند، رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام، باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟، وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي، بس منزلتهاش، عموما هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا… الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

وتابع تامر حسني: “أنا لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم “لينا معاد”، زي ما أنتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله، أغانيا في التريند أعلى، وهو كان تحت… واحتراما ليه ولمحبينه ما نزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان؛ احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده، ومش محتاج يعمل كده!!، وعموما، ألف مبروك”.