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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني رقم كام؟ منشور جديد من عمرو دياب بعد أزمة الترتيب

تامر حسني - عمرو دياب
تامر حسني - عمرو دياب
سعيد فراج

أعاد الفنان عمرو دياب، مشاركة منشور صفحة أنغامي عبر فيسبوك، التي كشفت عن ترتيب الأغاني عبر منصتها الموسيقية هذا الأسبوع، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بين الأول والفنان تامر حسني، على ترتيب الأغاني. 

وجاء ترتيب الأغاني، عبر منصة أنغامي للموسيقى، كما يلي: (1-  أغنية بابا لـ عمرو دياب، 2- أغنية كيفك ع فراقي لـ فضل شاكر ومحمد شاكر، 3- أغنية حبك لو غلط لـ تامر حسني، 4- أغنية مستني ايه لـ تامر حسني، 5- أغنية ابتدينا لـ عمرو دياب). 

منشور عمرو دياب 

عمرو دياب وتامر حسني

أثار الفنان تامر حسني   الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل  أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو  دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

وتابع تامر حسني: “أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم “لينا معاد”، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت… احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك”.

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