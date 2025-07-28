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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول رد من عمرو دياب علي تلميحات تامر حسني .. شاهد

تامر حسني
تامر حسني
منار نور

نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، ترتيب "التوب فايف" لأحد المنصات الموسيقية، والتي تصدّرها بأغنيته الجديدة "بابا"، محتلاً المرتبة الأولى.

وجاء في المرتبة الثانية الفنان فضل شاكر، بينما احتل الفنان تامر حسني المرتبتين الثالثة والرابعة.

وأثار المنشور تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث ربط عدد من جمهور عمرو دياب هذه الخطوة بأنها رد غير مباشر على تصريحات أو تلميحات سابقة من تامر حسني،


أثار الفنان تامر حسني   الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل  أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو  دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

وتابع تامر حسني: “أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم “لينا معاد”، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت… احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك”.

عمرو دياب تامر حسني التوب فابف

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