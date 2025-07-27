وائل جسار: تامر حسني “فنان شامل”.. وكل عمل يقدمه تحفة فنية

كشف النجم وائل جسار عن استعداده لطرح مجموعة جديدة من الأغاني المنفردة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل أغنية سيتم طرحها بفاصل زمني لا يقل عن 3 أشهر، إلا أن التزاماته الفنية الكثيفة وحفلاته الغنائية حالت دون البدء في إصدار أي منها حتى الآن.

وقال جسار خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2:

“الأغاني الجديدة متنوعة بين الرومانسي والدرامي، لكن الوقت مش مساعدني حاليًا بسبب كثافة الحفلات.”

وأشاد جسار بأحدث ألبومات النجم عمرو دياب، الذي طرح مؤخرًا، مؤكدًا أنه نال إعجابه بشدة، خاصة من حيث الطابع الشبابي للأغاني قائلاً:

“عمرو دياب بحس إنه عنده 25 سنة، عقليته شبابية وربنا يحميه، ويارب دايمًا يقدملنا أعمال بتليق بالمستمع.”

وأوضح أن أكثر ما لفت انتباهه في الألبوم أغنيتا “بابا” و**“خطفوني”**، واصفًا إياهما بأنهما من أبرز الأعمال التي أحبها من الهضبة في الفترة الأخيرة.

أما عن النجم تامر حسني، فقد خصّه وائل جسار بكلمات إعجاب وتقدير، قائلاً:

“تامر فنان شامل بكل معنى الكلمة.. مؤلف وممثل ومخرج وشاعر، وكل عمل بيقدمه بيكون تحفة، وده نابع من عفويته وموهبته المتعددة.”