نفسي أعرفك يعني إيه راجل.. خالد سرحان يشن هجومًا على عمرو واكد

شن الفنان خالد سرحان، هجوما على الهارب عمرو واكد، بعد تغريدة الأخير التي تهدد رجال الشرطة والجيش في مصر.

وكتب خالد سرحان عبر فيسبوك: “نفسي أشوفك وأعرفك يعني ايه راجل يا مخنث يا هربان يا ابن المشردة”.

وكانت آخر تغريدة للهارب عمرو واكد، والتي هدد فيها رجال الشرطة والجيش.

خالد سرحان على فيسبوك

وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من العناصر التي تنتمي لهم مثل الجماعات اليسارية، إلى جانب بعض الشخصيات التي تعمل لبعض أجهزة الصهيونية، ومن بينهم "عمرو واكد"، موضحًا أن هذه التحركات تستهدف مصر وشعبها عبر أدوات وتحالفات خارجية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن "عمرو واكد يتعاون مع شخص تاني اسمه محمود وهبة، تحت مظلة مسمى تكنو قراط مصر، ودول شغالين مع أجهزة الصهاينة، ويعملون ضد مصر وشعبها".