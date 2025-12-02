شاهد أخر ظهور للزعيم عادل إمام

شارك الفنان خالد سرحان جمهوره صورة برفقة الزعيم عادل أمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مما حازت الصوره على إعجاب وتفاعل الجمهور و جاءت التعليقات كالآتي: أحلى زعيم، الأسطورة عادل إمام، ربنا يديك الصحة.

حاله الزعيم عادل إمام

حرصت الفنانة يسرا على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وقالت يسرا "الزعيم عادل إمام صحته زي الورد وربنا يديله الصحة والعمر.

وتابعت يسرا أنها محظوظة بالعمل مع عادل إمام فى أكثر من 15 فيلما، وأنها تسعد بالعمل معه، فهو فنان ذكي بشكل غير عادي.