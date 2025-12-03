مدير أوقاف الوادي الجديد يجتمع بالأئمة والعلماء لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، اجتماع موسع، مع السادة الأئمة والعلماء بالمديرية.

​حضر الاجتماع فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ محمد مدير شؤون الإدارات بالمديرية.

​وفي مستهل اللقاء، نقل فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح تحيات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للسادة الأئمة والعلماء بالمديرية، مثمنًا جهودهم الدعوية والإدارية، ثم وجه فضيلته كلمة ترحيب حارة بالسادة الأئمة والعلماء، مؤكدًا أهمية دورهم البارز في الإرتقاء بالعمل الدعوي.

​ وفي إطار الخطط الطموحة للوزارة للنهوض بمستوى الأداء الدعوي والإداري بالمديرية، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مديرالمديرية، حزمة من التوجيهات الشاملة والمتعددة التي تطرقت لجميع النواحي الإدارية والدعوية، ومن أبرزها:

​الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية: والحرص على إيصال الخطاب الديني الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة.

​تعزيز الانضباط في مواعيد العمل: والوجود المستمر في المساجد قبل وبعد الصلوات، وتفعيل دور المسجد في خدمة المجتمع.

​الاهتمام بالمساجد ورفع كفاءتها: ومتابعة أعمال النظافة والصيانة الدورية للمساجد وملحقاتها، والحرص على مظهرها اللائق.

​تطوير الأداء الدعوي: من خلال التحضير الجيد للخطب والدروس، وتفعيل الدروس المنهجية المعتمدة من الوزارة، وتنويع أساليب الدعوة لتناسب كافة الفئات.

​متابعة شئون الأئمة والموظفين: ورفع التقارير الدورية عن سير العمل الإداري والدعوي في نطاق كل إدارة، والعمل على حل المشكلات بفاعلية وسرعة.

​تفعيل دور الإرشاد الأسري: والمشاركة في مبادرات الوزارة المتعلقة بالتوعية الأسرية والمجتمعية.

​الاستجابة الفورية لمتطلبات الوزارة: والتعاون الكامل مع كافة الجهات التنفيذية داخل المديرية لضمان سلاسة العمل.

​التركيز على الجانب التثقيفي للنشء: من خلال الاهتمام بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمكتبات بالمسجد.

​التحلي بالقدوة الحسنة: في المظهر والسلوك والتعامل مع الجمهور، بما يعكس مكانة الإمام والداعية.

​الحرص على الوحدة بين الأئمة: وتعميق روح التعاون المشترك لخدمة الدعوة.

​تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك": وتكثيف جهود الأئمة في تبني هذه المبادرة والرد على الشبهات والأفكار المغلوطة.

​الالتزام بجميع الأنشطة المقامة في المساجد: مع توثيق هذه الأنشطة برفع الصور إلى الإدارة المختصة لإظهار جهود المديرية.

​شهد ختام الاجتماع مناقشات مفتوحة بين السادة الأئمة والعلماء وفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير المديرية، سادتها أجواء من الحب والتعاون المشترك، وقد وجه فضيلته باستجابة عاجلة وسريعة لجميع المتطلبات التي تقدم بها السادة الأئمة والعلماء، في مسعى كريم منه لإكرامهم ورفع مكانتهم وتقديرهم، مؤكداً أنهم رجال الدعوة والوسطية.

​وفي نهاية اللقاء، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح شكره وتقديره الكبير لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على رعايته وعنايته المستمرة للسادة الأئمة والعلماء، وحرصه الدائم على رفع مستوى الأئمة والارتقاء بالوزارة في عهده، والتأكيد على جهود الوزير في إكرام ورفع درجة الأئمة وتكريمهم.

​كما وجه الحضور من الأئمة والعلماء شكرهم وتقديرهم العميق لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هذه الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الدعوي، ووجهوا كذلك خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مديرالمديرية، على مدى استجابته لمتطلباتهم، وحرصه على احترامهم وتقديرهم، وعلى تلبية متطلباتهم، وتواجده بينهم، مما يُبشر بتحقيق طفرة عظيمة في ظل قيادته للمديرية.

يأتي ذلك ​في إطار العناية المستمرة لوزارة الأوقاف بشؤون الأئمة والدعوة، وتحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.