زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
أخبار البلد

طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق

حنان توفيق

توقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الأربعاء، الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

الظواهر الجوية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 11

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 07

كاترين 16 05

الطور 25 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 26 20

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 22 13

السلوم 22 12

سيوة 21 07

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

الشلاتين 28 21

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16

