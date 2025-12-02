قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.23 جنيه للبيع، و55.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.06 جنيه للبيع،  62.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات الأجنبية صدى البلد أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء الشركة المصرية للتعدين والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية

وزير الصحة

وزير الصحة : إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور

البابا لاون

حصاد اليوم الثاني من الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوُن إلى لبنان

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد