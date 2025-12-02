استقرار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.46 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 47.49 جنيه للشراء ونحو 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.